الداخلية تضبط شخصا استولى على 3 آلاف عبوة زيت مدعم

كتب محمود عبد الراضي

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 93 قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط المدير المسئول عن إحدى شركات تصنيع وتعبئة منتجات الألبان - بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية (بمحافظة القيلوبية) لحيازته وإنتاجه وتصنيعه جبن مغشوش مستخدماً خامات مجهولة المصدر، وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات وتدوينه عليها أسماء وعلامات مقلدة لكبرى الشركات، وتم ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها (2,100 طن مستلزمات إنتاج "ذرة – لبن بودرة – ملح ناعم") بالإضافة إلى 23076 عبوة جبن مدون عليها اسم أحد كبرى الشركات، مغشوشة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت شرطة التموين في ضبط المدير المسئول عن مجزر دواجن - بدائرة مركز شرطة ديرب نجم (بمحافظة الشرقية)، لحيازته وتجميعه كمية كبيرة من الدواجن المجمدة المستوردة معبأة فى شكائر غير مدون عليها أية بيانات، وإعادة تعبئتها فى عبوات مدون عليها اسم المجزر المشار إليه وبيعها على أنها طازجة خلافاً للحقيقة مستفيداً من فارق الأسعار، وتم ضبط كمية قدرها 1,500 طن دواجن مجمدة مستوردة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط مالك محل بدال تموينى - بدائرة مركز شرطة ديرب نجم (بمحافظة الشرقية)، لاستيلائه على كمية كبيرة من السلع التموينية المدعمة قدرها (3970 عبوة زيت تموينى ) وبيعها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة .

وتمكنت شرطة التموين من ضبط مالك محل (غير مرخص) لتجارة الخردوات - بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان (بمحافظة الإسكندرية)، لحيازته وتجميعه كمية من الألعاب النارية قدرها ( 3500 وحدة ألعاب نارية ومحدثات صوت ) مجهولة المصدر ومحظور استيرادها وتداولها بالأسواق نظراً لخطورتها، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي سياق متصل، نجحت شرطة التموين في ضبط 14 قضية أسطوانات بوتاجاز.. ضبط خلالها (عدد 26 أسطوانة بوتاجاز)، و 7 قضايا مواد بترولية.. ضبط خلالها (عدد 44627 لتر مواد بترولية)، و(8) قضايا دقيق مدعم وأقماح، ضبط خلالها (35,250 طن دقيق)، وضبط (225) قضية فى مجال مخالفات المخابز.. ضبط خلالها (100 رغيف خبز)، و(10) قضايا فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية، ضبط خلالها (3970 عبوة "زيت طعام – خل – شاى")، و10 قضايا فى مجال الاستيلاء على الدعم، ومقررات الصرف التموينية.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط 45 قضية فى مجال الغش الغذائى، ضبط خلالها (46,906 طن مواد غذائية متنوعة ، 25415عبوة مواد غذائية)، وضبط 18 قضية فى مجال الغش التجارى.. ضبط خلالها (1,105 كيلو جرام بويات ومنظفات)، و591 قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم وجود تراخيص)، وضبط 19 قضية فى مجال اللحوم ومصنعاتها، ضبط خلالها (4,299 طن لحوم)، و 16 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، ضبط خلالها (عدد 2478 عبوة سجائر) ، و7 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة والزراعية، ضبط خلالها (12,988 طن أسمدة وأعلاف"،1160 أدوية بيطرية ومبيدات)، وقضية فى مجال الإتجار بالألعاب النارية، ضبط خلالها (عدد 3500 قطعة ألعاب نارية متنوعة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.