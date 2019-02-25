"الأوقاف" تعلن أسماء الفائزين فى مسابقة المولد النبوى الشريف

كتب إسماعيل رفعت

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء الفائزين فى مسابقة الأوقاف والجمهورية التى تمت على مدار شهر ربيع الأول 1440هـ بمناسبة المولد النبوى الشريف والتى كانت تهدف إلى نشر الفكر الإسلامى الوسطى الصحيح وتفكيك الفكر المتطرف، وقدم فيها الفائزون إجابات نموذجية متميزة.

ويقوم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بتكريمهم بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر يوم الخميس القادم فى تمام الساعة العاشرة صباحًا، وهم..

1. عبد القادر حسن عبد القادر المنوفية عشرة آلاف جنيه + شهادة تقدير ومجموعة كتب

2. علاء محمد محمد جادو الغربية سبعة آلاف جنيه + شهادة تقدير ومجموعة كتب

3. فاطمة عبد اللطيف معوض بنى سويف خمسة آلاف جنيه + شهادة تقدير ومجموعة كتب

4. الحسين السيد همام إبراهيم أسيوط ثلاثة آلاف جنيه + شهادة تقدير ومجموعة كتب

5. محمد عيد عبد الغنى محمد القليوبية ألف جنيه + مجموعة كتب

6. سمية ياسر محمد محمد بورسعيد ألف جنيه + مجموعة كتب

7. عبد العال العادلى عبد الحكيم الإسماعيلية ألف جنيه + مجموعة كتب

8. حجازى محمد طه حجازى الدقهلية ألف جنيه + مجموعة كتب

9. محمد إبراهيم عبده رمضان السويس ألف جنيه + مجموعة كتب

10. محمد أحمد محمد حسن شحاته البحيرة ألف جنيه + مجموعة كتب

11. شيماء فوزى إبراهيم محمد البحيرة خمسمائة جنيه + مجموعة كتب

12. مريم على عبد النبى السيد الدقهلية خمسمائة جنيه + مجموعة كتب

13. أحمد سمير الصاوى كيلانى الإسكندرية خمسمائة جنيه + مجموعة كتب

14. طلعت محمد منير سالمان المنوفية خمسمائة جنيه + مجموعة كتب

15. عبد الله سعيد عبد المقصود المنوفية خمسمائة جنيه + مجموعة كتب

16. حسن إبراهيم يوسف عفيفى الشرقية خمسمائة جنيه + مجموعة كتب

17. عثمان أحمد إبراهيم عبد الجواد الشرقية خمسمائة جنيه + مجموعة كتب

18. عمرو فتحى محمد عبد العال كفر الشيخ خمسمائة جنيه + مجموعة كتب

19. أمانى وحيد محمد عباس كفر الشيخ خمسمائة جنيه + مجموعة كتب.