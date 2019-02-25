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اعتقال 128 شخصا بسبب ارتكاب جرائم خلال الانتخابات الرئاسية فى نيجيريا

الإثنين، 25 فبراير 2019 08:15 ص
اعتقال 128 شخصا بسبب ارتكاب جرائم خلال الانتخابات الرئاسية فى نيجيريا الرئيس النيجيرى محمد بخارى
أ ش أ
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أعلنت الشرطة النيجيرية اعتقال 128 شخصا لمواجهتهم اتهامات بارتكاب جرائم تتعلق بالانتخابات الرئاسية التى شهدتها البلاد مؤخرا بما فى ذلك سرقة صناديق اقتراع وانتحال هويات البعض والتزوير.
وقالت الشرطة - فى بيان نقلته شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الإثنين - إنه تم العثور أيضا على مخبأ للمتفجرات خلال عملية مداهمة قامت بها قوات الشرطة، وأنه تم مصادرة أسلحة متنوعة. وأضافت الشرطة أنه على الرغم من وقوع بعض الحوادث المؤسفة أمس الأول (السبت) إلا أن الانتخابات كانت ناجحة بشكل عام.
 


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