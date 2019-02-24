وزير الثقافة السعودى يتحدث اللغة الصينية على "تويتر"

كتب هيثم سلامة

بعد اعتزام إدراج اللغة الصينية إلى المناهج فى المملكة العربية السعودية، عقب زيارة الأمير محمد بن سلمان ولى العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى بكين، احتفى وزير الثقافة السعودى الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، بذلك القرار بتغريده باللغة الصينية عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر، والتى أردفها بآخرى باللغة العربية، أشاد من خلالها بالمبادرة موضحا أن تهدف إلى التواصل الثقافى بين البلدين.

وكتب بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة السعودى، فى تغريده آخرى باللغة العربية، قائلاً :" فى خطوة ريادية ومهمة جديدة يجدر الإشادة بها، تم الاتفاق في إطار زيارة سيدي ولي العهد، البدء في وضع خطة إدراج اللغة الصينية في مناهج الطلبة السعوديين؛ تعزيزًا للتواصل الثقافي بين البلدين، ولما للصين من أهمية اقتصادية وشراكة استراتيجية مع المملكة".



وزير الثقافة السعودى عبر تويتر

يذكر أن الاتفاق تم خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس الجانب السعودى فى اللجنة السعودية الصينية رفيعة المستوى فى العاصمة الصينية بكين، على البدء فى وضع خطة لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسى على جميع المراحل التعليمية فى المدارس والجامعات السعودية.

يأتى هذا فى إطار السعى لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وتعميق الشراكة الاستراتيجية على كافة المستويات الأصعدة وتمكيناً لتحقيق شراكة استراتيجية شاملة ترتقي لتحقيق تطلعات القيادتين السعودية الصينية واقتناص الفرص الواعدة بين شعبيهما اللذين تمد العلاقات بينهما إلى عقود طويلة.