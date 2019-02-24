نائب رئيس جامعة أسيوط يلتقى أعضاء المجلس القومى للمرأة

أسيوط ـ محمود عجمي

أكد الدكتور شحاته غريب شلقامى نائب رئيس جامعة أسيوط، على حرص إدارة الجامعة على تسخير كافة إمكانياتها العلمية من أجل دعم المرآة فى صعيد مصر، وذلك من خلال تعريفها بأهم حقوقها القانونية والدستورية ورفع الوعى الصحى والفكرى لديها وتشجيعها على المشاركة السياسية، ومساندتها فى مواجهة كافة الظواهر الاجتماعية والمورثات الشعبية الخاطئة وتهيئة المناخ اللازم لحمايتها ودعمها، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة .

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس جامعة أسيوط، لوفد من أعضاء المجلس القومى للمرأة، والذى يضم الدكتورة مروة كدوانى مقررة المجلس فى أسيوط والدكتور محمد مصطفى والسيدة نهلة عبد البديع الأعضاء بالمجلس.

وقد أعرب الدكتور شحاته غريب على استعداد الجامعة على التعاون مع المجلس القومى للمرآة فى تنظيم مختلف اللقاءات والأنشطة الساعية إلى دعم المرآة ومساندتها فى مختلف محافظات الصعيد ، مشيراً إلى التعاون المسبق مع المجلس القومى للمرآة فى عدد من المناسبات والفاعليات المشتركة والتى يأتى فى مقدمتها انفراد جامعة أسيوط بإنشاء أول وحدة لمناهضة التحرش والعنف ضد المرآة وتخصيص مقراً لها بالمبنى الإدارى للجامعة .

من ناحيه أخرى، أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط قراراً بتعيين الدكتور أحمد عبده جعيص الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم ورئيس جامعة أسيوط السابق مديراً لمركز دراسات المستقبل بالجامعة لمدة ثلاث سنوات قادمة.

وقال الدكتور أحمد جعيص، مدير مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط، في تصريحات صحفيه له اليوم، أنه سيتم العمل على النهوض بالمركز وتطوير أدائه بما يمكنه من أداء رسالته العلمية والبحثية والمجتمعية ، مشيداً بما نجح مؤسسي المركز وإداراته السابقة فى جعل المركز شريكاً فاعلاُ يحتل مكانةً مرموقة ومتميزة ضمن أهم المراكز المتخصصة على مستوى الجامعات المصرية والعربية والذي أثمر عمله عن إجراء كثير من الدراسات والأبحاث التي قامت برصد كثير من المشكلات والظواهر الإقليمية والعالمية وما يواجهه من متغيرات وتحديات ، إلى جانب ما نظمه من مؤتمرات دولية هامة ومنفردة.