موجرينى تلتقى وزير الخارجية الأردنى على هامش قمة شرم الشيخ

عقدت الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى، فيدريكا موجرينى، اليوم الأحد، بشرم الشيخ، اجتماعا مع وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى - على هامش فعاليات القمة العربية - الأوروبية .
ويأتى اللقاء قبيل انطلاق أعمال القمة التى سيفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى وقت لاحق اليوم .
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين ( عمان ) والاتحاد الأوروبى، والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى استعراض العلاقات العربية - الأوروبية.
يذكر أن الاتحاد الأوروبى يعد أكبر شريك تجارى للدول العربية.
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