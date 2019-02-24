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موجرينى تلتقى وزير الخارجية الأردنى على هامش قمة شرم الشيخ

الأحد، 24 فبراير 2019 04:57 م
موجرينى تلتقى وزير الخارجية الأردنى على هامش قمة شرم الشيخ موجرينى
(أ ش أ)
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عقدت الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى، فيدريكا موجرينى، اليوم الأحد، بشرم الشيخ، اجتماعا مع وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى - على هامش فعاليات القمة العربية - الأوروبية .

ويأتى اللقاء قبيل انطلاق أعمال القمة التى سيفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى وقت لاحق اليوم .

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين ( عمان ) والاتحاد الأوروبى، والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى استعراض العلاقات العربية - الأوروبية.

يذكر أن الاتحاد الأوروبى يعد أكبر شريك تجارى للدول العربية.

 


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