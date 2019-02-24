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الأحد، 24 فبراير 2019 02:46 م
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مصرع امرأة إريترية فى اسكتلندا بعد إلقائها من الدور الـ11.. اعرف الحكاية

الأحد، 24 فبراير 2019 02:26 م
مصرع امرأة إريترية فى اسكتلندا بعد إلقائها من الدور الـ11.. اعرف الحكاية السيدة الإريترية آليم شيمينى
كتب محمد عبد العظيم
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عاشت سيدة إريترية تدعى آليم شيمينى لحظات مرعبة قبل وفاتها، حيث لقيت مصرعها عقب إلقائها من الدور الـ 11، بعد أن تم تصويرها وهى معلقة على النافذة، وتحاول إقناع قاتلها بعدم إلقائها.
 
 
السيدة الارتيرية وهى تحاول إنقاذ نفسها من السقوط
السيدة الإريترية وهى تحاول إنقاذ نفسها من السقوط

 

وقالت الشرطة فى اسكتلندا، إن وفاة "شيمينى" مشبوه بعد أن سقطت من نافذة من الطابق الحادى عشر فى رويستون بجلاسجو حوالى الساعة الخامسة مساء يوم الاثنين الماضى، ووصف المصور صرخات المرأة الإريترية بالمرعبة، وهى تحاول الإمساك فى المبنى بيديها وقدميها، ولكنها فى النهاية لم تستيطع إنقاذ نفسها لتسقط على الأرض من هذا الارتفاع الكبير وذلك وفق "الديلى ميل".

 

المبنى الذى شهد واقعة سقوط سيدة ارتيرية من الدور الـ 11
المبنى الذى شهد واقعة سقوط سيدة إريترية من الدور الـ 11

 

جثة السيدة الاريترية عقب سقوطها على الأرض
جثة السيدة الإريترية عقب سقوطها على الأرض

 

وعقب مشاهدة الحادث وتصويره من قبل أحد الأشخاص، تم إلقاء القبض على شخص أفريقى كان متواجدا فى العمارة، لتبدأ الشرطة فى اسكتلندا إجراءات التحقيق معه، باعتباره المشتبه الرئيسى فى مثل هذه القضية.

 

تصوير جوى يبين المنطقة التى شهدت الحادثة فى اسكتلندا
تصوير جوى يبين المنطقة التى شهدت الحادثة فى اسكتلندا

 

 


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