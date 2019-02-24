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محافظ قنا يشهد إنهاء الخصومة ثأرية بين عائلتى آل البدري وآل العجوز

الأحد، 24 فبراير 2019 06:05 م
محافظ قنا يشهد إنهاء الخصومة ثأرية بين عائلتى آل البدري وآل العجوز خلال اللقاء
قنا - وائل محمد
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شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا ، واللواء مجدي القاضي ، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا مراسم صلح القودة لإنهاء الخصومة الثأرية بين عائلتي آل البدرى وآل العجوز ، بقرية القلعة مركز قفط بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وكبار العائلات والقبائل وعدد كبير من أبناء العائلتين .
 
وأكد الهجان ، أن محافظة قنا تسعي جاهدة إلي إنهاء جميع الخصومات الثأرية والتي تعوق الخطط التنموية والخدمية التي تنفذها الدولة في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية ، داعيا الحاضرين إلى التحلي بتعاليم الدين الإسلامي السمحة وإتباع سنة ومنهج رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم التي تدعوا إلي قبول الأخر ونبذ العنف والتعصب والتعايش مع بعضنا البعض في سلم داعيا الله أن يبارك هذا الصلح وان يهدى جميع المتخاصمين وان يعم الأمن والسلام والرخاء في كافة ربوع مصرنا الحبيبة.
 
 
وقدم الهجان شكره لأبناء العائلتين لنبذهم الخلافات وإتباعهم لتعاليم الدين الإسلامي السمحة التي تدعو إلي العفو والتسامح والصفح لتعم بين الناس المحبة ولينعموا بالعيش تحت مظلة الأمن والأمان كما قدم الشكر والتحية لكل من شارك في إنجاح هذا الصلح خاصة اللواء مجدى القاضي مدير امن قنا والقيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رجال العائلات والقيادات الشعبية والعقلاء والمصلحين .
 
 ومن جانبه أكد اللواء مجدى القاضى ، أن إنهاء الخصومات الثأرية يأتي ضمن المحاور الرئيسية فى خطط العمل لدي مديرية امن قنا  بالتعاون مع المحافظة والقيادات الشعبية وذلك تنفيذا لسياسة وزارة الداخلية التي تهدف إلى القضاء على عادة الثأر والخصومات خاصة في صعيد مصر.
 
وأضاف القاضى ، أنه  خلال الستة أشهر الماضية نجحت المديرية في ضبط 1826 قطعة سلاح ناري غير مرخصة و 4009 طلقة وتم تقديم جميع المتهمين للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم بما ينعكس أثرة علي استقرار الأمن بالمحافظة ، مشيرا الى أن الفترة الماضية شهدت العديد من المصالحات الثأرية نتيجة تغيير الفكر والموروث الثقافي والوعي بمخاطر الثار لدي المواطن القنائي .
 
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