لافروف: لا نعتزم تنفيذ أى عمليات عسكرية مشتركة مع أنقرة وطهران فى سوريا

موسكو(أ ش أ)

أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الأحد، أن موسكو وطهران وأنقرة لا يخططون لإطلاق عمليات عسكرية مشتركة فى سوريا.

وقال لافروف - فى تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية- "إننا لا نخطط لتنفيذ أى عمليات عسكرية فى سوريا تشترك فيها روسيا وتركيا وإيران"، مشيرا إلى أن روسيا وإيران متواجدون بفاعلية فى سوريا بناء على دعوة من الحكومة الشرعية للبلاد، مضيفا أن تركيا أعربت عن مخاوفها الأمنية، لكن الحكومة السورية ترفض الوجود العسكرى التركى على أراضيها.