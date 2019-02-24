ضبط أخطر العناصر الإجرامية بالدقى بحوزته 5 كيلو استروكس

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالدقى وبحوزته 5 كيلو جرام من مخدر الأستروكس، فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما ضبط العناصر الإجرامية الخطرة من حائزى ومتاجرى المواد المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام "أحمد أ. ع- سن 29 "عاطل" ومقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة بالاتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع وخاصة مخدر الإستروكس، متخذاً من عشش السكة الحديد بدائرة قسم شرطة الدقى مكاناً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (5 كيلو جرام من مخدر الإستروكس- مبلغ مالى) وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر بقصد الإتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.