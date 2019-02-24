video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 فبراير 2019 01:55 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط أخطر العناصر الإجرامية بالدقى بحوزته 5 كيلو استروكس

الأحد، 24 فبراير 2019 12:42 م
ضبط أخطر العناصر الإجرامية بالدقى بحوزته 5 كيلو استروكس مخدر الاستروكس-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالدقى وبحوزته 5 كيلو جرام من مخدر الأستروكس، فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما ضبط العناصر الإجرامية الخطرة من حائزى ومتاجرى المواد المخدرة.
 
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام "أحمد أ. ع- سن 29 "عاطل" ومقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة بالاتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع وخاصة مخدر الإستروكس، متخذاً من عشش السكة الحديد بدائرة قسم شرطة الدقى مكاناً لمزاولة نشاطه غير المشروع.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (5 كيلو جرام من مخدر الإستروكس- مبلغ مالى) وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر بقصد الإتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأجيل محاكمة 9 موظفين بحى عابدين بتهمة تزوير رخصة بناء لـ16 مارس

تحرير 989 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

استروكس

الداخلية

حملات امنية

اخبار الحوادث

الدقي




لا تفوتك
السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. فيديو

السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. فيديو

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

صور.. ثورة حذف غير مستحقى الدعم.. وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم بالمرحلة الأولى.. على المصيلحى لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس

صور.. ثورة حذف غير مستحقى الدعم.. وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم بالمرحلة الأولى.. على المصيلحى لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس

وزير الكهرباء أمام البرلمان: بعمل كنترول لنفسى وبصور عدادى يوميا ورئيس الوزراء عداده ذكى.. محمد شاكر: جار تطوير نظام الدفع المسبق عبر الشحن بالموبايل.. ومصر أكبر دول إفريقيا المؤهلة لدخول منظومة الربط العالمى

وزير الكهرباء أمام البرلمان: بعمل كنترول لنفسى وبصور عدادى يوميا ورئيس الوزراء عداده ذكى.. محمد شاكر: جار تطوير نظام الدفع المسبق عبر الشحن بالموبايل.. ومصر أكبر دول إفريقيا المؤهلة لدخول منظومة الربط العالمى

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

منة فضالى تتمنى الزواج: ربنا يرزقنى بالزوج الصالح والحبيب الوفى

منة فضالى تتمنى الزواج: ربنا يرزقنى بالزوج الصالح والحبيب الوفى

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

طرازان

زمان !!!!

كان الواحد زمان ايام ماكان يقعد مع أصحابة الحشاشين ... كانت حته الحشيش أد راس عود الكبريت و يبقى خايف لاحسن يتأفش بيها... النهاردة بالكيلو ... الله يخرب بيوتكم بتدمروا الشباب

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة