صحة الإسماعيلية: فحص 99% من المستهدف فى حملة "100 مليون صحة"

الإسماعيلية – السيد فلاح

أعلن الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، عن وصول معدل المستهدف من مبادرة الرئيس السيسى 100 مليون صحة، للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية، بالمحافظة إلى 99% من المستهدف منذ انطلاقها فى ديسمبر الماضى وقبل انتهاء الحملة بالمحافظة فى 28 فبراير الجارى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن فريق الطبى الخاص بمبادرة الرئيس السيسى 100 مليون صحة، نجح فى أجراء الكشف على كل المواطنين المستهدفين فى 4 مراكز ومدن وتحقيق معدلات الـ100% بالحملة وهى القنطرة شرق والقنطرة غرب والقصاصين الجديدة وفايد.

وتابع، "السقعان"، أن المستهدف فى الإسماعيلية من مبادرة الرئيس السيسى هم إجمالى 844 ألف مواطن بمحافظة الإسماعيلية يستحق المسح فوق 18 عامًا، بخلاف المواطنين المغتربين من المحافظات الأخرى ويعملون فى المحافظة، ويتم المسح من خلال 315 فريقا طبيا و116 تمركز و60 وحدة صحية و14 مستشفى عام ومركزى و32 مركز شباب ونادى رياضى و17 عيادة منها 9 عيادات متنقلة، يعملون جميعًا فى حملة القضاء هلى فيروس سى.