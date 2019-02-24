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رسالة مؤثرة من الرئيس السيسى فى ختام كلمته بالقمة "العربية الأوروبية"

الأحد، 24 فبراير 2019 06:04 م
رسالة مؤثرة من الرئيس السيسى فى ختام كلمته بالقمة "العربية الأوروبية" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أيمن رمضان
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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رسالة مؤثرة فى ختام كلمته بالقمة "العربية الأوروبية"، قال خلالها:"اسمحوا لى أن أوجه حديثى مباشرة إلى شعوب منطقتنا وإلى شعوب المحبة للسلام.. أيها الشعوب العظيمة المحبة للسلام أوجه لكم من هذه القمة رسالة حب وتآخى داعياً إياكم إلى عدم الالتفات إلى دعاة الفقرة والكراهية أو لهؤلاء الذين يحاولون شيطنة الغير عبر وضعهم فى قوالب أو إدعاء الأفضلية بناء على عرق أو جنس أو دين".

 

وأضاف الرئيس السيسى، قائلاً: "فأن كل فرد منا يسعى إلى عالم أفضل له وللأجيال من بعده وما من سبيل لذلك إلا من خلال التعاون والتعلم من الآخر وقبوله.. فدعونا ننطلق نحو رحاب أوسع من العمل المشترك مستندين إلى قيم حضارتنا الإنسانية وإلى يقيننا فى وحدة مصير البشر وشكراً جزيلاً".


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