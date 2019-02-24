بعنوان "فرص تؤرقها المخاطر".. انطلاق مؤتمر بورتفوليو إيجيبت الرابع 19 مارس

ينطلق مؤتمر بورتفوليو إيجيبت الرابع 2019Portfolio Egypt ، تحت عنوان "فرص تؤرقها المخاطر" يوم 19 مارس المقبل الذى تنظمه سنويًا شركة "المال جى تى إم"، ويعقد هذا العام فى فندق النيل ريتز كارلتون القاهرة.

يشارك فى المؤتمر مجموعة واسعة من كبار المسئولين والمستثمرين بهدف إلقاء الضوء على الفرص المتاحة للأنشطة المالية غير المصرفية التى أصحبت أبرز وجهات الاستثمار فى الوقت الراهن، وتجلى ذلك بقوة فى محاولات توسع الكيانات القائمة وظهور أخرى جديدة بالسوق المحلية، بالتوازى مع سن قواعد وتشريعات تعزز من فرص النمو هذا القطاع.

ويتزامن انعقاد المؤتمر مع استعداد الحكومة لإحياء برنامج طروحات الشركات العامة فى البورصة بعد توقف طويل فى انتظار اللحظة المناسبة الأمر الذى سيساهم فى جذب سيولة ومستثمرين جدد للسوق، بل سيحفز القطاع الخاص على الانضمام لقائمة الشركات المقيدة فى سوق الأوراق المالية.

ورغم حالة التفاؤل التى تسيطر على اللاعبين الرئيسيين فى الأنشطة المالية غير المصرفية، لن يتجاهل المؤتمر المخاطر التى ما زالت تلوح فى الأفق متمثلة فى أزمات الأسواق الناشئة وأثرها على المنطقة ككل، علاوة على مستقبل سعر الصرف والذى يؤثر بدوره على جميع المجالات التمويلية والقرارات الاستثمارية، وغيرها من المخاوف التى سيحاول المؤتمر مناقشتها ووضع الآليات اللازمة للتخلص منها.

وسيتناقش المؤتمر الشروط الواجب توافرها لاستئناف الطروحات الحكومية المؤجلة أو ترجمة اهتمامات القطاع الخاص بالقيد ومدى استعداد السوق لاستقبال بضاعة الطرفين وهل ما زالت البورصة المصرية على جدول اهتمامات المستثمرين الأجانب وسط مخاطر وأزمات الأسواق الناشئة وتقلبات أسواق الشرق الأوسط والخليج.

وسيناقش المؤتمر آليات تسعير وضوابط الطروحات الحكومية والخاصة وفرص نجاح إضافة أدوات جديدة مثل "صانع السوق" أو "الشورت سيلينج" ومحاولة التعرف على حقيقة تعطش السوق للمشتقات المالية والبورصات المتخصصة من عدمه.

وسيخصص المؤتمر محورًا كاملاً للحديث عن الإصلاح التشريعى لسوق التأمين وفلسفة إعلان هيئة الرقابة المالية عن إعداد قانون جديد وليس تعديلاً للقائم والبحث فى عدة تساؤلات رئيسية من بينها التأمينات الإلزامية وتحدى البقاء للشركات الجديدة وقدرة القطاع على جذب مستثمرين جدد وفرص نمو تأمينات الحياة فى ظل ضغوط التضخم.

ويستعرض المؤتمر التطورات السريعة التى تشهدها أنشطة التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل متناهى الصغر والتمويل العقارى والتى من بينها كيفية إتاحة التمويلات من خلال المنصات الإلكترونية وأبرز مزايا قانون التمويل الاستهلاكى الجديد واشتراطات وصعوبات تأسيس الكيانات، خاصة فيما يتعلق بالهياكل المالية إلى جانب القدرة التنافسية للشركات العاملة فى تلك الأنشطة بعد توسع البنوك فى تأسيس أذرع استثمارية جديدة لها.

ويسلط المؤتمر الضوء على الأسباب التى قادت التمويل متناهى الصغر لتحقيق أعلى معدلات نمو خلال العام الماضى مقارنة بباقى الخدمات غير المصرفية ودور التكنولوجيا والدفع الإلكترونى فى تطوير القطاع والتحديات التى قد تواجه والدور الاجتماعى له وعوامل نجاحه فى المحافظات ونسب التعثر التى قد يتعرض لها القطاع.

جدير بالذكر أن شركة المال جى تى إم أحد أهم اللاعبين الرئيسيين فى مجال تنظيم المؤتمرات وصناعة الأفكار، ومن أهم فعالياتها مؤتمر الرؤساء التنفيذيين CEOs Thoughts، ومؤتمر حوار مع الحكومة ومؤتمر التطوير العقارى .Real Estate