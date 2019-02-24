اليوم السابع.. السيسى: سنحول الشرق الأوسط من منطقة للنزاعات لمنطقة للنجاح

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها انعقاد أول قمة عربية أوروبية فى شرم الشيخ، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وزعماء ورؤساء العديد من الدول العربية والأوروبية. وإلقاء الرئيس السيسى كلمة افتتاح القمة وتصريحه بأن الإرهاب يستشرى فى العالم كالوباء يجب أن يتحول الشرق الأوسط من منطقة "للنزاعات" لمنطقة "للنجاحات"

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