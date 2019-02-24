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القوى العاملة: تعيين2227 باحثا عن العمل منهم 34 من ذوى الاحتياجات بالقليوبية

الأحد، 24 فبراير 2019 09:39 ص
القوى العاملة: تعيين2227 باحثا عن العمل منهم 34 من ذوى الاحتياجات بالقليوبية محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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قالت بمديرية القوى العاملة بالقليوبية، إن عدد المعينين من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتد لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية بلغ 2227 معينا، منهم 34 من ذوى الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص، من 6595 من راغبى العمل المسجلين بمكاتب التشغيل، بالإضافة إلى 910 فرص عمل تم إتاحتها من خلال مكاتب التشغيل بالمديرية، فضلا عن 18معاقا تم ترشحهم لمنشآت القطاع الخاص .
 
جاء ذلك في تقرير لوزير القوى العاملة محمد سعفان، عبر  فتحى دسوقى وكيل الوزارة، مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، أشار فيه إلى أن المديرية قامت بقياس مستوى مهارة 2054عاملا على المهن المختلفة، فضلا عن استخراج 2199 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، وذلك خلال يناير الماضى.
 
وتابع أنه فى مجال السفر للعمل بالخارج تم إصدار 113 تصريحا للعمل بالخارج من مكتب التصاريح بمديرية أمن القليوبية، منهم 28 مؤهلات عليا، و58 متوسطة، و3 فوق المتوسطة، و24 بدوم مؤهل،  فضلا عن 3 عقود عمل بالأردن.
 
وفى مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة بلغ إجمالي المسجلين بالإدارة المختصة 14 ألفا و72 عاملا، وبلغ ما تم صرفه لرعاية هذه الفئة 41 ألفا و300 جنيه ، منها 9300 جنيه للرعاية الصحية والاجتماعية ، فضلا عن استخراج 64 شهادة أمان ليصبح إجمالي الشهادات التي تم تسليمها 1379 شهادة.
 
وفي مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بلغ إجمالي المنشآت التي تم إجراء التفتيش عليها 411 منشأة، وبلغ عدد المحاضر المحررة في هذا المجال 251 محضرا ، كما تم التفتيش علي 29 منشأة في مجال المرأة وعمل والطفل، حيث تم انذار 26 منشأة ، وبلغ الأطفال العاملين الذين شملهم التفتيش 66طفلا بنسبة 55% للذكور و45% للإناث.
 
كما تم التفتيش على 832 منشأة فى مجال تفتيش العمل، وحررت محاضر مخالفات لـ 343 منشأة، لمخالفة قانون العمل 12 لسنة 2003،وبلغت الشكاوى العمالية المقدمة لمكاتب علاقات العمل 162 شكوى، تم تسوية 14 منها وديا، وإحالة 46 للقضاء، و30 شكوى لمكاتب التفتيش، وحفظ 12 شكوى، ومازالت 90 شكوى تحت البحث والدراسة .
 
 

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