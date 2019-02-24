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القبض على 3 أشخاص لقيامهم بسرقة سيارة فى مدينة نصر

الأحد، 24 فبراير 2019 12:26 م
القبض على 3 أشخاص لقيامهم بسرقة سيارة فى مدينة نصر متهمين - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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ألقى رجال المباحث بقسم شرطة مدينة نصر، من القبض على 3 أشخاص لقيامهم بسرقة سيارة ومحاولة بيعها لأحد المواطنين وأخطر اللواء محمد منصور مساعد الوزير لأمن القاهرة بالواقعة.

 

اشتبهت قوة تابعة لمباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بالمرور بدائرة القسم فى مستقلى إحدى السيارات وأثناء استيقافهم تخلوا عن السيارة محاولين الهرب وتم ضبطهم "على.م.ع" 22 سنة و"مصطفى.إ.م" 21 سنة و"أحمد.س.م" 22 سنة مقيمون فى مدينة نصر وسابق اتهامهم فى قضايا سرقة وحيازة مخدرات

 

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة السيارة من أسفل أحد العقارات بمنطقة الحى العاشر بدائرة القسم بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأضافوا بأنهم كانوا فى طريقهم لبيعها لأحد الأشخاص "أحمد.أ"مقيم بدائرة قسم شبين الكوم محافظة المنوفية - جارى ضبطه- وبعرض السيارة على مالكها تعرف عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.


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