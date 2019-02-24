السجن 10سنوات لمدير بنك ورجلى أعمال ‎استولوا على 500 مليون جنيه بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، اليوم، بمعاقبة مدير البنك العربى الإفريقى السابق، ورئيس مجلس إدارة شركة عقارية وآخر، بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمهم 30 مليون جنيه ورد الأموال المستولى عليها.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أمير عدلى، وعضويه المستشارين أشرف المليجى وأسامة محمود، ترجع أحداث القضية رقم 16 لسنه 2018 جنايات الرمل أول، عندما ورود بلاغات ضد "أحمد.أ.خ"، مدير البنك العربى الإفريقي، فرع سانستيفانو، و"محب.ع.م"، وشقيقه "ف.ع.م" رئيس مجلس إدارة شركة شهيرة للاستثمار العقاري، ووفقا للبلاغات، حصل المتهمون على أموال عملاء البنك وآخرين من لاعبى كرة القدم ورجال أعمال وفنانين، والتى قدرت بنحو 500 مليون جنيه، بزعم توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى، إلا أنهم قاموا بالاستيلاء عليها.

وتوصلت تحريات ضباط القسم، إلى صحة البلاغ، وقيام المتحرى عنهم بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال جرائم النصب والاستيلاء على أموال المودعين بالبنك، مُستغلين ثقة العملاء بهما وطبيعة عملهما بالبنك، وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إلقاء القبض عليهم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة والتى قررت إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة النصب وتوظيف الأموال والاستيلاء على مبالغ مالية من المودعين.‎