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الرقابة المالية توافق على التصالح مع بلتون وتخفض مدة إيداع قيمة التأمين

الأحد، 24 فبراير 2019 05:20 م
الرقابة المالية توافق على التصالح مع بلتون وتخفض مدة إيداع قيمة التأمين الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية
كتب هانى الحوتى
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قرر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الموافقة على تخفيض مدة إيداع قيمة التأمين المودع من شركة بلتون المالية لتداول الأوراق المالية إلى 6 شهور بدلاً من سنة من تاريخ إيداع ذلك المبلغ.
 
 
كما قرر عمران، خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة، اليوم الأحد، الاكتفاء بمدة منع شركة بلتون لترويج الاكتتاب عن مزاولة نشاطها على أن تستأنف الشركة عملها اعتباراً من اليوم التالى لإخطارها بهذا القرار.
 
 
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر فى 2 نوفمبر الماضى، قرارين بمنع شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات من مزاولة نشاطها لمدة 6 شهور، وفقا للبند ب من المادة رقم 31 من قانون سوق المال، وإلزام شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، بزيادة قيمة التأمين المودع منها إلى 50 مليون جنيه لمدة عام، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور القرار، إعمالا للبند ومن المادة رقم 31 من قانون سوق المال، وتقدمت بلتون تظلم ضد القرار وقتها قبل أن يتم رفضه ثم التصالح.

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