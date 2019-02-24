الإمبراطور اليابانى يعلن التخلى عن العرش فى الثلاثين من أبريل القادم

طوكيو (أ ش أ)

أعرب الإمبراطور اليابانى أكيهيتو، - الذى من المقرر تخليه عن العرش فى الثلاثين من أبريل القادم ليخلفه نجله الأمير ناروهيتو " 59 عاما "- عن تقديره للشعب اليابانى، لدعمه فى تنفيذ واجباته، فى قيادة البلاد، وعدم خوض حروب خلال الثلاثين عاما الماضية فى ظل حكمه.

جاء ذلك فى كلمة ألقاها أكيهيتو - البالغ من العمر" 85 عاما " وبثتها وكالة أنباء "كيودو " اليابانية، اليوم الأحد، خلال الاحتفال بمرور ثلاثين عامًا على توليه العرش .

وأثنى الإمبراطور اليابانى - فى هذا الصدد - على دور الدول الأوروبية والمنظمات الدولية لدعمها لبلاده إبان المعاناة إثر الكوارث التى شهدتها .

وقد شارك فى الاحتفالية أكثر من ألف شخص، بينهم سفراء أجانب.

وقد أصبح أكيهيتو رمزًا للسلام و"المصالحة " بعد وفاة والده هيروهيتو - الذى خاضت اليابان أثناء حكمه الحرب العالمية الثانية.