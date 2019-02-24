إنقاذ سيدة مسنة فى الشارع ببنى سويف وإعادتها لأسرتها بعد غياب شهر.. صور

فى إطار عمل فريق أطفال بلامأوى بمحافظة بنى سويف التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، وفى وقت متأخر من الليل وأثناء مرور الفريق فى شوارع المحافظة للبحث عن المواطنين بلا مأوى من الأطفال وكبار السن، لاحظ الفريق وجود سيدة مسنة متواجدة فى الشارع.

وعلى الفور تحرك الفريق لإنقاذها واتضح من دراسة حالتها الأولية أنها تبلغ من العمر 76 عاما أرملة تعانى من أعراض الشيخوخة وتدعى ج.ع وكانت تنتقل من مكان لآخر منذ شهر وهى أم لأربعة رجال.

ونجح الفريق فى إعادتها لمنزلها بعد التواصل مع أسرتها، وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى برنامجا متكاملا للحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى بالتعاون مع صندوق تحيا مصر من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب المحافظات لتقديم الحماية والرعاية للأطفال والمشردين من كبار السن.