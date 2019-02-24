video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 فبراير 2019 01:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إغلاق 12 معمل تحاليل وعيادة بدون تراخيص فى حملة بالغربية

الأحد، 24 فبراير 2019 12:48 م
إغلاق 12 معمل تحاليل وعيادة بدون تراخيص فى حملة بالغربية إغلاق منشأة - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة
إضافة تعليق
قرر الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتوجيهات اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، إغلاق 12 معمل تحاليل وعيادة بدون ترخيص بنطاق مركزى المحلة وطنطا.
 
 
وكانت لجنة من العلاج الحر بمديرية الصحة، برئاسة الدكتور حامد محمود مدير إدارة العلاج الحر، قد قامت بالمرور على العيادات الخاصة ومعامل التحاليل لمتابعة الاشتراطات الصحية، وتبين وجود 12معمل تحاليل وعيادة بدون تراخيص، فتم إعداد تقرير بالمنشأت الطبية المخالفة، وعرضه على وكيل وزارة الصحة الذى أمر بغلقها.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إغلاق منشآت غير مرخصة بمركز بني مزار بالمنيا

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

محافظ الغربيه

وكيل صحه الغربيه




لا تفوتك
السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. فيديو

السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. فيديو

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

صور.. ثورة حذف غير مستحقى الدعم.. وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم بالمرحلة الأولى.. على المصيلحى لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس

صور.. ثورة حذف غير مستحقى الدعم.. وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم بالمرحلة الأولى.. على المصيلحى لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس

وزير الكهرباء أمام البرلمان: بعمل كنترول لنفسى وبصور عدادى يوميا ورئيس الوزراء عداده ذكى.. محمد شاكر: جار تطوير نظام الدفع المسبق عبر الشحن بالموبايل.. ومصر أكبر دول إفريقيا المؤهلة لدخول منظومة الربط العالمى

وزير الكهرباء أمام البرلمان: بعمل كنترول لنفسى وبصور عدادى يوميا ورئيس الوزراء عداده ذكى.. محمد شاكر: جار تطوير نظام الدفع المسبق عبر الشحن بالموبايل.. ومصر أكبر دول إفريقيا المؤهلة لدخول منظومة الربط العالمى

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

منة فضالى تتمنى الزواج: ربنا يرزقنى بالزوج الصالح والحبيب الوفى

منة فضالى تتمنى الزواج: ربنا يرزقنى بالزوج الصالح والحبيب الوفى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة