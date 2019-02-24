إغلاق 12 معمل تحاليل وعيادة بدون تراخيص فى حملة بالغربية

الغربية – عادل ضرة

قرر الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتوجيهات اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، إغلاق 12 معمل تحاليل وعيادة بدون ترخيص بنطاق مركزى المحلة وطنطا.

وكانت لجنة من العلاج الحر بمديرية الصحة، برئاسة الدكتور حامد محمود مدير إدارة العلاج الحر، قد قامت بالمرور على العيادات الخاصة ومعامل التحاليل لمتابعة الاشتراطات الصحية، وتبين وجود 12معمل تحاليل وعيادة بدون تراخيص، فتم إعداد تقرير بالمنشأت الطبية المخالفة، وعرضه على وكيل وزارة الصحة الذى أمر بغلقها.