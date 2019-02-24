أ ش أ: الملك سلمان يصدر قرارا بالعفو عن عدد من المصريين المسجونين بمناسبة زيارته لمصر

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمره بالعفو والإفراج عن عدد من المواطنين المصريين الموقوفين والمسجونين في المملكة العربية السعودية في عدد من القضايا المتنوعة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات ذات الصلة المعمول بها ، أو مخالفين لقواعد الإقامة غير القادرين على سداد الغرامات المقررة بما يمكنهم من العودة إلى وطنهم، جمهورية مصر العربية.

وجاء في بيان سعودي رسمي " إنه تقديرا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للشعب المصري الشقيق ، وبالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى بلده الثاني جمهورية مصر العربية، فقد أصدر أمره الكريم بالعفو والإفراج عن عدد من المواطنين المصريين الموقوفين والمسجونين في المملكة العربية السعودية في عدد من القضايا المتنوعة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات ذات الصلة المعمول بها، والمخالفين لقواعد الإقامة غير القادرين على سداد الغرامات المقررة، بما يمكنهم من العودة إلى مصر، وأن تتولى السفارة المصرية في المملكة متابعة ذلك مع الجهات المعنية بما يكفل سرعة عودتهم إلى بلدهم الشقيق".

وأضاف البيان "إن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ثمن المبادرة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين التي تعكس ما توليه قيادة المملكة من اهتمام ورعاية بالغة لمصر، حكومة وشعبا".