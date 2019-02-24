video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 فبراير 2019 12:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أ ش أ: الملك سلمان يصدر قرارا بالعفو عن عدد من المصريين المسجونين بمناسبة زيارته لمصر

الأحد، 24 فبراير 2019 12:14 ص
أ ش أ: الملك سلمان يصدر قرارا بالعفو عن عدد من المصريين المسجونين بمناسبة زيارته لمصر الملك سلمان والرئيس السيسى
أ ش أ
إضافة تعليق

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمره بالعفو والإفراج عن عدد من المواطنين المصريين الموقوفين والمسجونين في المملكة العربية السعودية في عدد من القضايا المتنوعة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات ذات الصلة المعمول بها ، أو مخالفين لقواعد الإقامة غير القادرين على سداد الغرامات المقررة بما يمكنهم من العودة إلى وطنهم، جمهورية مصر العربية.

 

وجاء في بيان سعودي رسمي " إنه تقديرا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للشعب المصري الشقيق ، وبالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى بلده الثاني جمهورية مصر العربية، فقد أصدر أمره الكريم بالعفو والإفراج عن عدد من المواطنين المصريين الموقوفين والمسجونين في المملكة العربية السعودية في عدد من القضايا المتنوعة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات ذات الصلة المعمول بها، والمخالفين لقواعد الإقامة غير القادرين على سداد الغرامات المقررة، بما يمكنهم من العودة إلى مصر، وأن تتولى السفارة المصرية في المملكة متابعة ذلك مع الجهات المعنية بما يكفل سرعة عودتهم إلى بلدهم الشقيق".

 

وأضاف البيان "إن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ثمن المبادرة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين التي تعكس ما توليه قيادة المملكة من اهتمام ورعاية بالغة لمصر، حكومة وشعبا".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مباحثات مهمة بين الرئيس السيسي والملك سلمان في شرم الشيخ.. الرئيس يعرب عن تقدير مصر قيادة وشعبا لخادم الحرمين.. ويؤكد أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين.. وخادم الحرمين الشريفين: مصيرنا مشترك

الملك سلمان يستقبل رئيس البرلمان بشرم الشيخ.. ويؤكد دعم السعودية لمصر

السعودية تعين ريما بنت بندر سفيرة فى أمريكا.. وخالد بن سلمان نائبا للدفاع

الملك سلمان

السعودية

مصريين

مصر

اخبار مصر




لا تفوتك
السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. فيديو

السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. فيديو

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

صور.. ثورة حذف غير مستحقى الدعم.. وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم بالمرحلة الأولى.. على المصيلحى لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس

صور.. ثورة حذف غير مستحقى الدعم.. وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم بالمرحلة الأولى.. على المصيلحى لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس

وزير الكهرباء أمام البرلمان: بعمل كنترول لنفسى وبصور عدادى يوميا ورئيس الوزراء عداده ذكى.. محمد شاكر: جار تطوير نظام الدفع المسبق عبر الشحن بالموبايل.. ومصر أكبر دول إفريقيا المؤهلة لدخول منظومة الربط العالمى

وزير الكهرباء أمام البرلمان: بعمل كنترول لنفسى وبصور عدادى يوميا ورئيس الوزراء عداده ذكى.. محمد شاكر: جار تطوير نظام الدفع المسبق عبر الشحن بالموبايل.. ومصر أكبر دول إفريقيا المؤهلة لدخول منظومة الربط العالمى

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

منة فضالى تتمنى الزواج: ربنا يرزقنى بالزوج الصالح والحبيب الوفى

منة فضالى تتمنى الزواج: ربنا يرزقنى بالزوج الصالح والحبيب الوفى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة