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"أوقاف دمياط" تؤكد عدم فتح الزوايا أيام الجمعة إلا بتصريح كتابى

الأحد، 24 فبراير 2019 03:16 م
"أوقاف دمياط" تؤكد عدم فتح الزوايا أيام الجمعة إلا بتصريح كتابى جانب من الاجتماع
دمياط عبده عبد البارى
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اجتمع اليوم محمد عبد الفتاح سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، بقيادات الدعوة بالمديرية ومديرى الإدارات، وتم التأكيد على متابعة العمل بالمساجد، والتأكيد على جميع الأنشطة الدعوية به، وتفعيل منشور وزير الأوقاف الخاص بالزوايا، وعدم فتح أى زاوية إلا بتصريح كتابى من الوزارة، على أن يتم غلق كل الزوايا فى شعائر صلاة الجمعة.

 

كما تم التأكيد والالتزام بالزى الأزهرى اثناء التواجد بالمسجد، وإقامة كافة الأنشطة الدعوية، ولا يسمح لغير المرخص لهم بصعود المنبر، أو أداء الدروس بمساجد الجمعيات .

 

يذكر أن محافظة دمياط، تضم 994 مسجدا و228 زاوية حكومية، وأكثر من 500 زاوية أخرى.

 


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