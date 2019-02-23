9 أبريل.. الحكم فى إعادة إجراءات محاكمة متهمين "بأحداث البدرشين"

حجزت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار ناجى شحاتة، جلسة 9 أبريل، للنطق بالحكم فى إعادة إجراءات محاكمة متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث البدرشين".

وعقدت الجلسة بعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وأحمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

واستمعت المحكمة لمرافعة المحامى علاء علم الدين، والذى التمس براءة المتهمين، تأسيسا على بطلان القبض والتفتيش ولتجهيل الحالة التى كان المتهمين عليها فى حالة الضبط، كما دفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم اتباع الإجراءات القانونية من القانون 107 لسنه 2013، كما دفع بانتفاء صلة المتهمين بالواقعة وعدم تواجدهما بمسرح الأحداث، ودفع بكيدية الاتهام كما دفع ببطلان شهادة الشهود لتناقضهما.

كما دفع بانتفاء أركان جريمتى الاشتراك فى التجمهر والتظاهر، أو حيازة الأسلحة البيضاء وانتفاء أركان جريمة حيازة أسلحة وخلو الأوراق من الدليل الفنى لفحصها.

كانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكما غيابيا على المتهمين "إبراهيم عبد الغفار، محمد على عبد الحميد"، بالسجن 7 سنوات فى اتهامهما بالتجمهر وإحراز الأسلحة بدائرة البدرشين.