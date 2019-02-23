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السبت، 23 فبراير 2019 09:50 ص
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مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين فى انفجار بالعاصمة النيبالية

السبت، 23 فبراير 2019 09:19 ص
مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين فى انفجار بالعاصمة النيبالية انفجار سيارة _ صورة أرشيفية
كاتماندو /أ ش أ/
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أعلنت الشرطة النيبالية، اليوم السبت، مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين فى انفجار وقع خارج شركة اتصالات بالعاصمة كاتماندو.

وذكرت شبكة (إيه بى سي) نيوز الإخبارية الأمريكية أن الضحايا كانوا يمرون من أمام البوابة الرئيسية لشركة "إن سل" المُشَغِلة لشبكة الهواتف المحمولة عندما وقع الانفجار مساء أمس، مشيرة إلى أن الشرطة اعتقلت 6 أشخاص لاستجوابهم، لكن لم تعلن أى جهة بعد مسئوليتها عن الانفجار.

يذكر أن هذه الشركة هى واحدة من أكبر شركتين لشبكات الهاتف المحمول فى نيبال، وتواجه أيضا قضايا فى المحاكم بدعوى عدم دفع الضرائب.

 

 


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