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مسلحون يقتلون 3 عسكريين من غينيا ببعثة حفظ السلام الدولية فى مالى

السبت، 23 فبراير 2019 10:07 م
مسلحون يقتلون 3 عسكريين من غينيا ببعثة حفظ السلام الدولية فى مالى قوات حفظ سلام فى مالى
باماكو - رويترز
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قتل مسلحون مجهولون ثلاثة جنود من غينيا ضمن بعثة حفظ السلام الدولية بجنوب مالي في هجوم وصفته البعثة بأنه بدأ كحادث سطو وذلك في منطقة بعيدة عن الشمال الذي يتعرض فيه الجنود لهجمات يشنها متمردون.

 

وقالت البعثة إن أفراد حفظ السلام كانوا يستقلون سيارة مستأجرة في طريقهم عائدين إلى غينيا لقضاء عطلة عندما تم إيقافهم على بعد 44 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من العاصمة باماكو مساء الجمعة.

 

وتتمركز بعثة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة وقوات فرنسية في وسط وشمال مالي لمحاربة جماعات جهادية مسلحة جيدا مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش  حيث ينظر لها باعتبارها تهديدا للأمن في منطقة الساحل الأفريقي.

 

وقال متحدث باسم البعثة إن الهجوم عملية سطو فاشلة وهو ما يجعلها مختلفة عن هجمات الجهاديين الذين يستخدمون قذائف المورتر والألغام بشمال البلاد.

 

وتعد مالي أشد المواقع دموية لبعثات الأمم المتحدة بعد مقتل أكثر من 160 من قوات حفظ السلام.

 


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