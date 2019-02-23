مستريح جديد يستولى على 50 مليون جنيه من ضحاياه لبيع كمبوند بالمنصورية

كتب كريم صبحى

تباشر نيابة قصر النيل، التحقيق مع مستريح جديد استولى على 50 مليون جنيه من ضحاياه، مقابل بيع فيلات لهم بكمبوند بالمنصورية.

البداية بتقلى قسم شرطة قصر النيل، بلاغا من 30 مواطن أفادوا فيه بتعرضهم للنصب، على يد صاحب كمبوند وشركائه بمنطقة المنصورية، حيث دفعوا مبالغ مالية تجازوت 50 مليون جنيه لحجز وحدات "فيلات" بالكبموند.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن المتهم الرئيسى "عماد ع"، صاحب شركة استثمار عقارى وشركائه نصبوا على عشرات المواطنين، بعرض فيلات بكمبوند فى المنصورية بالطريق الصحراوى، وحصل منهم على مقدم تعاقد واكتشف الضحايا أن المتهم كان يحرر عقود بيع الفيلات لأكثر من واحد، فتوجهوا الى مقر الشركة بميدان التحرير، وألقوا القبض على شريك المتهم الرئيسى والسكرتيرة، وعرضهم على النيابة .