محافظ سوهاج يوجه بإصلاح كشك كهرباء بأخميم بسبب خطورته على المواطنين

سوهاج – عمرو خلف

وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح أحد أكشاك الكهرباء بمدينة أخميم، لما يمثله من خطورة على المواطنين، وذلك بعد تداول صور على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وظهور فتحات أسفل كشك الكهرباء مع وجود أطفال بجواره .

وقال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة سوهاج ، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم توجهت إلى موقع كشك الكهرباء، وتم التعامل مع تلك الفتحات، وعمل الصيانة اللازمة حفاظاً على سلامة المواطنين، كما استجاب محافظ سوهاج لشكوى من وجود عمود كهرباء"مكسور" على الطريق العام بطريق مجلس قروى الحواويش بأخميم، وتم استبداله بآخر جديد حرصاً على سلامة المارة من المواطنين والسيارات.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم رصد شكوى مصورة على "فيسبوك" تظهر وجود قمامة بمنطقة السويقة، ومحيط مسجد "الأمير حسن" بأخميم، لافتاً الى أن السيد المحافظ وجه ‏بتسوية وتمهيد المنطقة، وشارع مساكن كوبرى عبود، وعدد من الشوارع بمدينة أخميم لتحقيق السيولة المرورية، بالإضافة الى إزالة القمامة من محيط مسجد "الأمير حسن" الأثري.

كما وجه محافظ سوهاج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج برفع مخلفات الحفر بعد تركيب خط مياه الشرب، بقرية نجع الدير التابعة لمركز سوهاج، وتمهيد الطريق، بعد تداول صور على مواقع التواصل الإجتماعي.

ولفت "التوني" أن المحافظ وجه رئيس فرع التأمين الصحى بسوهاج بتوفير الرعاية الصحية لأحد المواطنين المسنين البالغ من العمر 70 عاما، بعد استغاثة أقاربه، حيث تم استقبال المريض بمستشفى الهلال وتم حجزه إجراء الفحوصات اللازمة، حيث يعانى من أزمة تنفسية بالصدر مع غيبوبة كبدية، وأضاف المتحدث الرسمى الى انه من ضمن الشكاوى الواردة، شكاوى من بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، ومنها تضرر مواطن بقرية أم دومة بمركز طما من مخالفة بناء متعدى على الشارع، حيث كلف المحافظ الوحدة المحلية بالمعاينة، وتم فحص الشكوى وتبين أن جار الشاكى المقابل له قام بالبناء رغم صدور ترخيص بالإرتداد 1.12 متر وتكملة الشارع من الجهة المقابلة، وتم إلزامه بالترخيص وعمل الإرتداد المطلوب وتم إزالة أى تعدى على الشارع العام موضوع الشكوى.

كما تمت الاستجابة لمواطنة مقيمة بمركز أخميم تتضرر من عقار آيل للسقوط، حيث قامت الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمعاينة العقار على الطبيعة، وتبين انه مكون من 3 أدوار بالأرضى حوائط حاملة ومبنى بالطوب اللبن، وآيل للسقوط وتم مخاطبة مركز شرطة أخميم بإخلاء العقار حفاظا على الأرواح والممتلكات.

وقامت الوحدة المحلية لحى غرب سوهاج بفحص شكوى مواطن تضرر من عدم حصوله على ترخيص قطعة أرض بنجع مصلح، حيث تبين من خلال الفحص أن الترخيص قد صدر بالفعل ولكن بإسم ورثة والده، وبناء عليه قد أزيلت أسباب الشكوى، كما قامت الوحدة المحلية بالمنشاة بإزالة تعدى ببناء "مصطبة" بأحد شوارع قرى المركز تضرر منها سكان الشارع.