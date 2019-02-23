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قطاع الاتصالات يتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

السبت، 23 فبراير 2019 05:00 ص
قطاع الاتصالات يتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدر قطاع الاتصالات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث حجم التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى، وبلغ 472.1 مليون ورقة بقيمة 863.1 مليون جنيه، وجاء قطاع العقارات ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 380 مليون ورقة، بقيمة 1.3 مليار جنيه. 
   
 فيما احتل قطاع الخدمات المالية الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 297.1 مليون ورقة بقيمة 1.1 مليار جنيه، تلاه قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بحجم تداول 137.1 مليون ورقة بقيمة 477.5 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 82.3 مليون ورقة بقيمة 318 مليون جنيه.
 
وفى المركز السادس حل قطاع التشييد ومواد البناء بحجم تداول بلغ 69.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 150 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 56.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 343.7 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بحجم تداول بلغ 41.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 301.4 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 27.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 355 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 19 مليون ورقة منفذة بقيمة 164.3 مليون جنيه.
 
وحل قطاع البنوك والكيماويات، فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 13.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 593.6 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 11.8 مليون ورقة بقيمة 138 مليون جنيه.
 

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