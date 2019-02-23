صحة الدقهلية: حملة تطعيم لشلل الأطفال تستهدف 973000 طفل من عمر يوم لـ 5 سنوات

الدقهلية - شريف الديب

أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن مديرية الصحة بالدقهلية تبدأ غدا الأحد الموافق 24 فبراير وحتى 27 فبراير الجارى، يتم تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بجميع أنحاء المحافظة، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وأكد مكى، أن عدد الأطفال المستهدف تطعيمة خلال الحملة هو 973000 طفل خلال الأربعة أيام، وأن مديرية الصحة قد أعدت 3450 فريق مدرب على مستوى المحافظة بجميع القرى والمدن، وأن التطعيم يتم من خلال الفرق الثابتة فى وحدات ومراكز الخدمات الصحية، وعن طريق الفرق المتحركة من منزل إلى منزل لتطعيم الأطفال من سن يوم وحتى سن خمس سنوات، وأوضح وكيل الوزارة أن هدف حملة شلل الأطفال هو الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.