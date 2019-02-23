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السبت، 23 فبراير 2019 10:58 ص
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سعر اليورو الأوروبى اليوم السبت 23-2-2019

السبت، 23 فبراير 2019 10:21 ص
سعر اليورو الأوروبى اليوم السبت 23-2-2019 اليورو _ أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم السبت 23-2-2019، مقارنة بختام تعاملات أول أمس الخميس، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى عند 19.78 جنيه للشراء، و19.96 جنيه للبيع.

 

فيما جاء سعره فى عدد آخر من البنوك، كالتالى...

سعر اليورو فى البنك المركزى

19.83 جنيه للشراء

19.99 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.78 جنيه للشراء

19.96 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

19.78 جنيه للشراء

19.96 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك البركة

19.76 جنيه للشراء

20.07 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.8 جنيه للشراء

19.99 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.82 جنيه للشراء

20.01 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.8 جنيه للشراء

19.96 جنيه للبيع


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