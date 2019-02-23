video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 23 فبراير 2019 10:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

زعيم كوريا الشمالية يكشف سر تخليه عن برنامجه النووى.. اعرف السبب

السبت، 23 فبراير 2019 09:55 ص
زعيم كوريا الشمالية يكشف سر تخليه عن برنامجه النووى.. اعرف السبب زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
كتب محمد رضا
إضافة تعليق

أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، أنه يعتزم التخلى عن برنامج الأسلحة النووية من أجل أطفاله، جاء ذلك وفقًا لما نقلته وكالة "رينهاب" الكورية الجنوبية، عن الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أندرو كيم.

ونقلت الوكالة الكورية الجنوبية حديث الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية، الذى قال "بومبيو سأل زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، هل تنوى حقًا نزع السلاح النووى؟، فأجاب زعيم كوريا الشمالية على النحو التالى "أنت تعرف، أنا أب وزوج، لدى أطفال، وأنا لا أريد لأطفالى أن يحملوا فى حقائبهم أسلحة نووية لكى يعيشوا حياتهم"، وذلك حسب ما نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم السبت.

 

وستعقد القمة الثانية للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، فى الفترة من 27 إلى 28 فبراير الجارى، فى هانوى، وبالإضافة إلى نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، ستناقش الولايات المتحدة وكوريا الشمالية اتفاقات سلام دائمة، وإمكانية رفع العقوبات والتعاون الاقتصادى، بالإضافة إلى قضايا أخرى.

وتبنى الزعيمان الشمالى كيم يونج أون، والجنوبى مون جيه إن، عقب لقاء قمة عقداه فى قرية الهدنة الحدودية بانمونجوم، فى أبريل من العام الماضى، إعلانًا أكدا فيه نيتهما السعى إلى نزع السلاح النووى الكامل فى شبه الجزيرة الكورية، وتحسين العلاقات الثنائية والسعى من أجل الرخاء المشترك وإعادة التوحيد البلدين على أساس سلمى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيتنام تعلن عن اعتزام زعيم كوريا الشمالية القيام بزيارة رسمية لها "خلال أيام"

مبعوث كوريا الشمالية الخاص يصل هانوى قبيل قمة ترامب وكيم

أمريكا تعرقل تحسين الطيران المدنى فى كوريا الشمالية قبل القمة

زعيم كوريا الشمالية يزور فيتنام في 25 فبراير قبيل قمته مع ترامب

بومبيو من وارسو: أمريكا تستهدف الوصول لأبعد مدى ممكن مع كوريا الشمالية

مسئول أمريكى: العقوبات على كوريا الشمالية ستظل سارية حتى نزع السلاح النووى

كوريا الشمالية تنتقد السلطات العسكرية الكورية الجنوبية

مهاتير محمد: ماليزيا مستعدة لحل مشكلتها مع كوريا الشمالية

وزير خارجية فيتنام يزور كوريا الشمالية قبل قمة كيم وترامب

كوريا الشمالية تطالب واشنطن بإجراءات عملية مقابل تنفيذ التزاماتها

نزع السلاح النووى

البرنامج النووى الكورى الشمالى

زعيم كوريا الشمالية

العلاقات الكورية الامريكية

كيم جونج اون

اخبار عالمية

اخبار العالم




لا تفوتك
الإخوان تعترف بمسئوليتها عن الأعمال الإرهابية وتهدد بعمليات عنف جديدة

الإخوان تعترف بمسئوليتها عن الأعمال الإرهابية وتهدد بعمليات عنف جديدة

التعليم تبدأ اختيارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال الأسبوع الجارى

التعليم تبدأ اختيارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال الأسبوع الجارى

كيف يرى لاسارتى أزمة الأهلى مع المُعارين قبل مواجهة الجونة؟

كيف يرى لاسارتى أزمة الأهلى مع المُعارين قبل مواجهة الجونة؟

دكتور لكل ألف مواطن بمصر.. أهم أرقام عن أعداد الأطباء على مستوى الجمهورية

دكتور لكل ألف مواطن بمصر.. أهم أرقام عن أعداد الأطباء على مستوى الجمهورية

الرئيس السودانى: حل حكومة الوفاق الوطنى وحكومات الولايات وفرض الطوارئ عاما

الرئيس السودانى: حل حكومة الوفاق الوطنى وحكومات الولايات وفرض الطوارئ عاما

"حالة حب".. تامر حسنى يقدم حفلاً رائعاً فى جدة.. صور

"حالة حب".. تامر حسنى يقدم حفلاً رائعاً فى جدة.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة