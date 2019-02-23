توفير وسائل انتقال مجانية لكبار السن والمرضى لحملة 100مليون صحة بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن توفير وسائل انتقال مجانية مناسبة لكبار السن والمعاقين في المدن والقرى البعيدة خلال تنفيذ حملة 100 مليون صحة والتي ستنطلق المرحلة الثالثة في 7 محافظات من ضمنها الوادي الجديد من أول مارس حتى نهاية أبريل 2019 للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية مثل مرض السكر والضغط والسمنة حيث تستهدف الحملة 182 ألف مواطن بجميع المدن والقرى على مستوى المحافظة .

وقال الزملوط في بيان له ، أن الحملة تستهدف الكشف على المواطنين في المساجد والكنائس والمدارس وكليات الجامعة والسجون ومراكز الشباب والمصالح الحكومية وغيرها من التجمعات موضحا أن المسح الطبي سيتم من خلال 32 فرقة طبية متحركة تشمل كل فرقة 3 أفراد (طبيب – ممرض - مدخل بيانات) بالإضافة إلى 35 منشأة صحية العمل تعمل على مدار 12 ساعة لاستقبال المواطنين.