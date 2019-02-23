"الزراعة" اعداد دفعة جديدة لتصدير الخيول طبقا للاشتراطات المحجرية الدولية

كتب عز النوبى

تواصل وزارة الزراعة، ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، اعداد دفعة جديدة من الخيول العربية الاصيلة لتصديرها لدول أوربية وعربية طبقا للاشتراطات والمعايير المحجرية والدولية لجذب الاستثمارات، خاصة فى ظل زيادة الطلب العالمى عليها.

كشف تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه منذ فتح باب تصدير الخيول العربية الأصلية الى الاتحاد الأوربي والدول العربية، تم تصدير 60 جوادا الى الاتحاد الأوربى، بالإضافة الى 6 جياد الى الأردن، و9 للعراق ، وأوضح التقرير أن هناك 4 خيول معدة للتصدير ، و 9 خيول عربية أصيلة بمزارع المعزل استعدادا لحجرها بالمحاجر المختصة وتصديرها .

كانت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، منذ مطلع 2017 إعادة تصدير الخيول المصرية الى العديد من دول الاتحاد الأوروبى منها المانيا وهولندا، وفتح أسواق جديدة الى دولة العراق ، والمملكة الأردنية الهاشمية ، والكويت ، بعد أن قامت الجهات المصرية البيطرية المختصة بمراجعة كافة القرارات المنظمة والإجراءات.

فيما تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تطبيق الإجراءات المنظمة لعملية تصدير الخيول من مصر وفقا للقرار الوزارى رقم 888 لسنة 2016، والتى تضمنت إستصدار الموافقة التصديرى وإجراءات العمل داخل المحجر المعتمدة وإجراءات العمل يوم السفر، و تشمل التقدم بطلب الموافقة على تصدير خيول مسجلة، واستمارة مطابقة المنشأة للضوابط من خلال نموذج معاينة المنشأة المراد التصدير منها، وأن يرفق بالطلب إقرار من أصحاب المنشأة بفيد بخلو الخيول من الأمراض التى تمنع تصدير الخيول إلى الخارج.

كما تشمل الاجراءات فحص ومناظرة الخيول المعدة للتصدير وسحب العينات اللازمة وإجراء الفحوصات المعملية المطلوبة وفقا للقواعد المنظمة لذلك على أن يتم تحليل العينات على نفقة صاحب الخيول، ومتابعة الحالة الصحية للخيول يوميا داخل المنشأة أو المزرعة وإصدار شهادة صحية أولية للسماح للخيول بدخول المحجر المعتمد بعد المعاينة عند انتهاء فترة العزل.