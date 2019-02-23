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الجيش النيجيرى يعلن تعرض أحد مواقعه العسكرية لهجوم

السبت، 23 فبراير 2019 04:32 م
الجيش النيجيرى يعلن تعرض أحد مواقعه العسكرية لهجوم الجيش النيجيرى
أ ش أ
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أعلن الجيش النيجيري تعرض أحد مواقعه العسكرية بولاية (يوبي) شمالي البلاد لهجوم في وقت سابق اليوم،السبت، الذي يشهد عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية بالبلاد.

 

وأكد متحدث باسم الجيش، الكولونيل موسى صغير - في بيان أوردته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - وقوع الهجوم بمنطقة (جيدام) بالولاية النيجيرية، مشيرًا إلى أنه تم التصدي له دون أن يسفر عن أي خسائر في الأرواح وأن الوضع بالمنطقة في الوقت الحالي هادئ ما يتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم.

 

وكانت انفجارات قد وقعت أيضًا بمدينة (مايدوجوري)، عاصمة ولاية (برنو) شمالي البلاد، قبل وقت قصير من فتح مراكز الاقتراع أبوابها اليوم، ما دفع الشرطة إلى اتخاذ تدابير أمنية مشددة، في مواجهة النشاط الإرهابي الذي تمارسه جماعة بوكو حرام الإرهابية.

 


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