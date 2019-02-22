ميكروباص تصدم 7 أشخاص على الطريق الدائري وتصيبهم بجراح في شبرا الخيمة

القليوبية- نيفين طه

أصيب 7 أشخاص عندما صدمتهم سيارة ميكروباص أثناء انتظارهم أعلى الطريق الدائري عند نزلة مسطرد بشبرا الخيمة في اتجاه المرج.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بوقوع حادث تصادم على الطريق الدائري عند نزلة مسطرد بشبرا الخيمة فى اتجاه المرج.

و انتقل على الفور اللواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، وتبين إصابة 7 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى السلام، و مستشفى النيل بشبرا الخيمة لتلقي العلاج اللازم.

وجرت إزالة آثار الحادث لعودة الحركة المرورية لطبيعتها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.