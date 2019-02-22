مصرع فرد أمن بسبب ارتطام أسانسير مستشفى برأسه في الإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

لقى فرد أمن بمستشفى جمال عبد الناصر، التابعة لهيئة التأمين الصحي بالإسكندرية، مصرعه، مساء اليوم الجمعة، بعدما سقط المصعد عليه وأودى بحياته.

البداية تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي يفيد وفاة فرد أمن بشركة حراسات خاصة بمستشفى جمال عبد الناصر للتأمين الصحي.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة باب شرقي وفريق من النيابة العامة إلى المستشفى المشار إليه.

وتبين من الفحص وجود جثة المدعو "محمود السيد رمضان" 21 عاما، فرد أمن بشركة خاصة يعمل بمستشفى جمال عبد الناصر معلقة بالمصعد "اسانسير" داخل البئر بين الطابقين الرابع والثالث.

وكشفت التحريات أنه أثناء تواجد المذكور بالطابق الثالث "قسم الباطنة – سيدات"، قام بإخراج رأسه من فتحة ببئر المصعد للرد على نداء أحد زملائه بالطابق الأرضي، فتصادف تحرك المصعد لأ سفل فجذبه معه ليشنق من رأسه داخل البئر بين الطابقين الثالث والرابع.

تحرر المحضر رقم 1560 لسنة 2019 بقسم شرطة باب شرقي، وأمر المستشار محمد الغايش المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية الكلية بطلب تحريات المباحث وصرح بدفن الجثمان بعد إنتهاء إجراءات التشريح.