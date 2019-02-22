video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 22 فبراير 2019 08:28 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع فرد أمن بسبب ارتطام أسانسير مستشفى برأسه في الإسكندرية

الجمعة، 22 فبراير 2019 07:56 م
مصرع فرد أمن بسبب ارتطام أسانسير مستشفى برأسه في الإسكندرية جثه- ارشيفيه
الإسكندرية – أسماء على بدر
إضافة تعليق
 
 لقى فرد أمن بمستشفى جمال عبد الناصر، التابعة لهيئة التأمين الصحي بالإسكندرية، مصرعه، مساء اليوم الجمعة، بعدما سقط المصعد عليه وأودى  بحياته.
 
البداية تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي يفيد وفاة فرد أمن بشركة حراسات خاصة بمستشفى جمال عبد الناصر للتأمين الصحي.
انتقل مأمور وضباط قسم شرطة باب شرقي وفريق من النيابة العامة إلى المستشفى المشار إليه.
وتبين من الفحص وجود جثة المدعو "محمود السيد رمضان" 21 عاما، فرد أمن بشركة خاصة يعمل بمستشفى جمال عبد الناصر معلقة بالمصعد "اسانسير" داخل البئر بين الطابقين الرابع والثالث.
 
وكشفت التحريات أنه أثناء تواجد المذكور بالطابق الثالث "قسم الباطنة – سيدات"، قام بإخراج رأسه من فتحة ببئر المصعد للرد على نداء أحد زملائه بالطابق الأرضي، فتصادف تحرك المصعد لأ سفل فجذبه معه ليشنق من رأسه داخل البئر بين الطابقين الثالث والرابع.
 
تحرر المحضر رقم 1560 لسنة 2019 بقسم شرطة باب شرقي، وأمر المستشار محمد الغايش المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية الكلية بطلب تحريات المباحث وصرح بدفن الجثمان بعد إنتهاء إجراءات التشريح.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع شخص فى حادث تصادم سيارة نقل ودراجة بخارية بصحراوى البحيرة

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار الحوادث




لا تفوتك
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة مشروعات تطوير السكك الحديدية والطرق

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة مشروعات تطوير السكك الحديدية والطرق

إحباط تهريب 500 ساعة مزودة بهاتف محمول وكاميرات محظور بميناء بورسعيد

إحباط تهريب 500 ساعة مزودة بهاتف محمول وكاميرات محظور بميناء بورسعيد

الجبلاية ترسم ملامح تعديلات عمومية 23 فبراير.. زيادة أعضاء المجلس لـ12 عضواً.. إلغاء بند الـ8 سنوات.. منع فوق الـ70 عاما من الترشح.. إلغاء المقعد المخصص للمرأة على العضوية.. وروابط محترفة لأندية المظاليم

الجبلاية ترسم ملامح تعديلات عمومية 23 فبراير.. زيادة أعضاء المجلس لـ12 عضواً.. إلغاء بند الـ8 سنوات.. منع فوق الـ70 عاما من الترشح.. إلغاء المقعد المخصص للمرأة على العضوية.. وروابط محترفة لأندية المظاليم

بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. المرور يستعد للشبورة المائية على الطرق.. تجهيز سيارات الإغاثة ونشر خدمات أضافية للتصدى للحوادث.. إجراء عمليات تفويج للسيارات لمنع الزحام.. وتحذير من السرعات الزائدة للحد من الحوادث

بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. المرور يستعد للشبورة المائية على الطرق.. تجهيز سيارات الإغاثة ونشر خدمات أضافية للتصدى للحوادث.. إجراء عمليات تفويج للسيارات لمنع الزحام.. وتحذير من السرعات الزائدة للحد من الحوادث

الآثار: 6500 زائر شاهدوا احتفالية تعامد الشمس على معبد رمسيس الثانى

الآثار: 6500 زائر شاهدوا احتفالية تعامد الشمس على معبد رمسيس الثانى

تأخر إقلاع 8 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

تأخر إقلاع 8 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة