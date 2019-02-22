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مصرع شخص فى حادث تصادم سيارة نقل ودراجة بخارية بصحراوى البحيرة

الجمعة، 22 فبراير 2019 03:13 م
مصرع شخص فى حادث تصادم سيارة نقل ودراجة بخارية بصحراوى البحيرة جثه-ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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لقى شخص مصرعه فى حادث تصادم سيارة نقل ودراجة بخارية بطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى بالقرب من منطقة النوبارية بالبحيرة.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية .

وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة غرب النوباريه بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوى الكيلو 92 اتجاه الإسكندريه .

بالإنتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية أثناء سير السياره بالطريق المُشار إليه اختلت عجلة القياده بيد قائدها مما أدى لانحرافها واصطدامها بالدراجه البخاريه التى تصادف سيرها فى ذات الاتجاه.

أسفر الحادث عن وفاة قائد الدراجه البخاريه وتم نقل جثته لمشرحة مستشفى النوباريه العام .

وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .


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