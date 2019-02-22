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فيديو.. اعترافات القتلة .. والدة أحمد الدجوى تعترف بتورط ابنها فى اغتيال هشام بركات

الجمعة، 22 فبراير 2019 05:03 م
فيديو.. اعترافات القتلة .. والدة أحمد الدجوى تعترف بتورط ابنها فى اغتيال هشام بركات أحمد الدجوى أحد المتورطين فى اغتيال النائب العام
كتب محمد رضا
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نشر رجل الأعمال أشرف السعد، المتواجد فى لندن، مقطع فيديو يتضمن اعترافات والدة أحمد الدجوى، أحد المتهمين بالتخطيط وتنفيذ عملية التفجير التى راح ضحيتها النائب العام السابق هشام بركات عام 2015 ، والذى قضت محكمة الجنايات بإعدامه وتم تنفيذ الحكم مؤخرا

وقال رجل الأعمال أشرف السعد فى تعليقه على الفيديو "والدة أحمد الدجوى احد الذين تم اعدامهم تعترف على قناة مكملين التابعة لجماعة الإخوان ان تهمة ابنها فى محضر البوليس هو الارشاد عن بيت النائب العام " 

وأضاف أشرف السعد ،" أى حد يقولك السيسي بيقتل أولادنا حط الفيديو ده فى عينه واعمل ريتويت عشان نحاول ننقذ شباب مصر"

ويأتى الفيديو الذى نشره " السعد " فى إطار ردود الرأى العام على محاولات جماعة الإخوان الإرهابية ، التشكيك فى أحكام القضاء ، لتوفير غطاء شرعى لحماية أعضاء الجماعة وخلاياها النائمة من العقوبات القانونية التى تلحق بهم بسبب أعمالهم التخريبية الدموية 

 

مقطع الفيديو الذى نشره رجل الأعمال أشرف السعد، تظهر فيه مداخلة هاتفية لوالدة أحمد الدجوى، على قناة مكملين التابعة لجماعة الإخوان، وهى تؤكد ضلوع ابنها وتورطه فى الإرشاد على عنوان منزل النائب العام المستشار هشام بركات، وبهذه المكالمة فإن والدة الشاب الذى نفذت فيه عقوبة الإعدام تضيف تأكيدًا إضافيًا لانتمائه للجماعات المتطرفة واستحقاقه للعقوبة.

ومن جهته، قال رجل الأعمال أشرف السعد، "والدة أحمد الدجوى أحد الذين تم إعدامهم تعترف على قناة مكملين التابعة لجماعة الإخوان إن تهمة ابنها فى محضر البوليس هو الإرشاد عن بيت النائب العام، وتقول هذا عمل عقابه ليس الإعدام"، مضيفًا "أى حد يقولك السيسى بيقتل أولادنا، حط الفيديو ده فى عينه وأعمل ريتويت عشان نحاول ننقذ شباب مصر".

1
تدوينة أشرف السعد

 

2
أحمد الدجوى

 

3
أحد المتورطين فى اغتيال النائب العام

 

يذكر أن سجن الاستئناف، كان قد شهد تنفيذ حكم الإعدام شنقا فى 9 متهمين مدانين من المتهمين بقضية "اغتيال النائب العام" المستشار هشام بركات، بعد صدور حكما نهائيا من محكمة النقض بإقرار الحكم ضد المتهمين.

والمتهمون المنفذ بحقهم حكم الإعدام، هم، "أحمد طه، أبوالقاسم أحمد، أحمد جمال حجازى، محمود الأحمدى، أبوبكر السيد، عبد الرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد، إسلام محمد".

وسطرت محكمة النقض فى نوفمبر 2018، كلمة النهاية فى القضية "اغتيال النائب العام" الشهيد هشام بركات، بعد الحكم إقرار إعدام 9 متهمين وتخفيف الأحكام لـ 17 متهما ما بين المؤبد والمشدد والبراءة، واستمرار أحكام حكم المحاكمة الأولى لـ 24 متهما.

 

 

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