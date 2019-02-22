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صور..وزير الإسكان:الوحدات السكنية بـ"روضة السيدة زينب" تستعد لاستقبال السكان

الجمعة، 22 فبراير 2019 10:49 ص
صور..وزير الإسكان:الوحدات السكنية بـ"روضة السيدة زينب" تستعد لاستقبال السكان الوحدات السكنية بـ"روضة السيدة زينب" تستعد لاستقبال ساكنيها
كتب أحمد حسن
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أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استعداد الوحدات السكنية بمشروع "روضة السيدة - تل العقارب سابقاً" بالسيدة زينب، لاستقبال ساكنيها، حيث إنه جارٍ حالياً الانتهاء من تأثيث وفرش الوحدات السكنية بالمنطقة، وتزويدها بالأجهزة الكهربائية، بالتعاون مع الجهات المختصة، للبدء فى إعادة السكان لاستلام وحداتهم الجديدة المؤثثة.

وأضاف الجزار، فى بيان اليوم، أن مشروع "روضة السيدة - تل العقارب سابقًا"، وهو أحد المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن جهود الوزارة لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، أصبح علامة مميزة فى منطقة السيدة زينب بوجه عام، ويلقى تصميم المشروع إشادة من الجميع، حيث إنه مستوحى من روح المنطقة، وتم تنفيذ التشطيبات على أعلى مستوى، موضحًا أن الوحدات الجديدة المؤثثة ستحقق جودة الحياة لأهالينا من السكان.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه يوجد 16 بلوكاً سكنياً بنماذج مختلفة بالمشروع، بها 815 وحدة سكنية "نموذج غرفتين وصالة، وبه 519 وحدة بمساحة 65م2 - و156 وحدة بمساحة 72م2، ونموذج 3 غرف وصالة، وبه 56 وحدة بمساحة 82م2 - و84 وحدة بمساحة 90م2"، مضيفًا أنه تم تسكين قاطني المشروع في وحدات بالإيجار على نفقة الحكومة، لحين الانتهاء من بناء الوحدات الجديدة وتسكينهم بها.​

وقال المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية، إنه سيبدأ بعد غدٍ الأحد سحب كراسات الشروط، لـ99 محلاً تجارية، وصيدليتين، أسفل عمارات مشروع "روضة السيدة - تل العقارب سابقاً"، بحى السيدة زينب بمحافظة القاهرة، تطرحها وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للبيع بالمزاد العلنى، بالتعاون مع محافظة القاهرة، وصندوق تطوير المناطق العشوائية، فى إطار جهود الوزارة من أجل إتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير جميع الخدمات المختلفة لساكنى المشروع، لتوفير مجتمع سكنى حضارى متكامل الخدمات.

وأضاف صديق، أنه سيتم سحب كراسات الشروط، من الأماكن التالية "مقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالشيخ زايد – ميدان الحرية – مدخل رقم 2، ومقر صندوق تطوير المناطق العشوائية، بشارع المخيم الدائم بمدينة نصر، ومقر حي السيدة زينب – 21 شارع قدرى"، موضحاً أنه سيتم عقد جلسة المزاد فى تمام الساعة 12 ظهراً، بمقر مشروع روضة السيدة زينب – بحى السيدة زينب، على مدار 3 أيام كالتالى "يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس المقبل، لبيع 33 محلاً تجارية، وصيدلية – يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس المقبل، لبيع 33 محلاً تجارية، وصيدلية – يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس المقبل، لبيع 33 محلاً تجارية".

 

روضة السيدة زينب (1)
روضة السيدة زينب

 

روضة السيدة زينب (22)
روضة السيدة زينب

 

 

روضة السيدة زينب (23)
وحدات روضة السيدة زينب 

 

 

روضة السيدة زينب (24)
روضة السيدة زينب

 

 

روضة السيدة زينب (25)
الوحدات السكنية بروضة السيدة زينب 

 

 

روضة السيدة زينب (26)
الأجهزة الكهربائية 

 

 

روضة السيدة زينب (27)
روضة السيدة زينب

 

 

روضة السيدة زينب (28)
روضة حى السيدة زينب

 

 

روضة السيدة زينب (29)
روضة السيدة زينب

 

 
روضة السيدة زينب (31)
روضة حى السيدة زينب 

 

 

 
روضة السيدة زينب (33)
غرف المعيشة بوحدات روضة السيدة زينب

 

 

روضة السيدة زينب (34)
روضة السيدة زينب 

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عاصم الجزار

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