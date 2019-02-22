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الجمعة، 22 فبراير 2019 03:12 م
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"تموين الإسكندرية" تعلن توافر الأرز لصرفه فى المقررات التموينية لشهر مارس

الجمعة، 22 فبراير 2019 03:00 م
"تموين الإسكندرية" تعلن توافر الأرز لصرفه فى المقررات التموينية لشهر مارس ارز -ارشيفية
الإسكندرية جاكلين منير
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أعلن محمد سعدلله وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، توافر سلعة الأرز بكميات كبيرة، تمهيدا لبدء الصرف فى المقررات التموينية مارس المقبل.

ونفى محمد سعدلله صدور أى قرار بتعديل السلع التموينية المقرر صرفها على البطاقات التموينية شهريا.

وأكد فى تصريحات له اليوم، أن الخبر غير صحيح وقد أضيفت سلعة  المكرونة على المقررات ولم يتم حذف سلعة الأرز .

وتابع وكيل الوزارة بالإسكندرية أنه تم بالفعل استلام الأرز وسيتم صرفه من شهر مارس على المقررات التموينية، وأنه متوافر حاليا عدد من السلع بجانب السكر والزيت تمهيدا لصرفها مارس المقبل.

وأشار إلى أن هناك بعض الشائعات الغرض منها بلبلة الرأى العام، مؤكدا أنه سيتم متابعة السلع المتوفرة لدى البدالين ومدى توافرها بشكل دورى.


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