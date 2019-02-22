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تعرف على الطرق البديلة بجامعة الدول العربية بسبب إنشاء محطة مترو

الجمعة، 22 فبراير 2019 11:40 ص
تعرف على الطرق البديلة بجامعة الدول العربية بسبب إنشاء محطة مترو تحويلات مرورية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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وضعت إدارة مرور الجيزة، تحويلات مرورية لمدة 3 سنوات بسبب إنشاء محطة مترو  جامعة الدول العربية، حيث ستكون التحويلات للقادم من شارع السودان وكوبرى ناهيا ومتجه لميدان النصر، والإتجاه القادم من شارع السودان الدخول يساراً، باتجاه الجزيرة الوسطى بشارع جامعة الدول العربية، بعد فتحة دوران ما بعد شارع شهاب، مما يقرب من (50 مترا).
 
كما سيتم استكمال السير فى الاتجاه المقابل (للقادم من ميدان النصر باتجاه شارع السودان)، وذلك بعد تحويل هذا الاتجاه إلى اتجاهين وفصل الإتجاهين، وذلك بداية من منطقة التحويلة من تقاطع شارع محى الدين أبوالعز مع شارع جامعة الدول العربية، حتى فتحة دوران البرج الإدارى، ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلى من فتحة دوران البرج الإدارى باتجاه ميدان النصر.
 
 وسيكون القادم من اتجاه النصر اتجاه شارع شهاب وشارع السودان، والسير بنفس الاتجاه ودخول منطقة التحويلة وصولاً لشارع شهاب يميناً، أو استكمال لشارع السودان بنفس الاتجاه، كما يتجه القادم من شارع محى الدين أبوالعز باتجاه ميدان النصر، ويتم الدخول يميناً (اتجاه إجبارى) فى الطريق البطيء بشارع جامعة الدول العربية المتجه إلى ميدان النصر، وذلك بالسير فى حارة مرورية منفصلة.
 
 

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