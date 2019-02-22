الجارديان: تحذير من انتشار الأوبئة فى أمريكا اللاتينية بسبب أزمة فنزويلا

كتبت ريم عبد الحميد

حذر خبراء من انتشار وبائى لبعض الأمراض مثل الملاريا وحمى الضنك على نطاق غير مسبوق فى أمريكا اللاتينية بعد انهيار نظام الرعاية الصحية فى فنزويلا، وذلك فى ظل الأزمة السياسية والاقتصادية التى تشهدها البلاد.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن الخبراء حذروا فى تقرير منشورة فى دورية "لانسيت للأمراض المعدية" بأن مكاسب الصحة العامة التى تحققت عبر القارة على مدار الثمانية عشر عاما الماضية يمكن أن تتراجع ما لم تقبل فنزويلا بالمساعدة للسيطرة على تفشى الملاريا ومرض زيكا وحمى الضنك وغيرها من الأمراض التى يعانى منها شعبها.

كانت فنزويلا رائدة من قبل فى المنطقة فى الحد من انتشار الملاريا، لكن مع انهيار منظمة الرعاية الصحية شهدت البلاد رحيل جماعى للأطباء المدربين، بحسب ما ذكر التقرير، مما أدى إلى حالة طوارىء عامة مثيرة للقلق فى النصف الغربى من كوكب الأرض.

وقال التقرير إن هذه الأمراض امتدت بالفعل إلى البرازيل وكولومبيا المجاورتين ومع زيادة السفر الجوى والهجرة البشرية، فإن الأغلبية فى أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبى و(أيضا بعض المدن الأمريكية المستضيفة للفنزويليين مثل ميامى وهيوستن) فى خطر متزايد بإعادة ظهور الأمراض.

ودعا الكاتب الرئيسى للتقرير د.مارتن ليويلين، من جامعة جلاسكو، إلى التحرك العالمى، وقال إن عودة ظهور أمراض مثل الملاريا فى فنزويلا قد أدى إلى انتشار وباء غير مسبوق ليس فقط فى البلاد، ولكن فى جميع أنحاء المنطقة.