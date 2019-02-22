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الإثنين المقبل.. محافظة المنيا تنفذ تدريبًا عمليًا لمواجهة وإدارة الأزمات

الجمعة، 22 فبراير 2019 04:00 ص
الإثنين المقبل.. محافظة المنيا تنفذ تدريبًا عمليًا لمواجهة وإدارة الأزمات جانب من الاجتماع
المنيا- فريق المحافظات
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تنفذ محافظة المنيا الإثنين المقبل تدريبًا عمليًا مشتركًا "صقر43" لمجابهة الأزمات والكوارث وذلك خلال الفترة من 25 حتى 27 فبراير الجارى، من خلال محاكاة فعلية لمواقف طارئة، بمشاركة مديرية الأمن وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وعقد محمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة نائبا عن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اجتماعًا لمراجعة الترتيبات النهائية والاستعدادات الخاصة بالتدريب، بحضور ممثلى الأجهزة الأمنية ومديرى مديريات الخدمات بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن .

وتابع السكرتير العام مع الجهات المعنية بتنفيذ التدريب توزيع كل الأدوار المنوطة بكل جهة، بهدف التأكد من جاهزية المحافظة واستعدادها بجميع أجهزتها للتعامل حال وقوع أى أحداث طارئة أو أزمة، وكيفية اتخاذ القرار السليم فى الوقت والمكان المناسبين.

ويهدف التدريب إلى تنمية مهارات مديرى ومندوبى الأجهزة المختلفة فى إزالة الآثار السلبية الناجمة عن الكوارث الطبيعية والصناعية من خلال الاستخدام الأمثل للإمكانيات والوسائل المتوافرة بالمحافظة، ونقل الخبرات للأجهزة التنفيذية لكيفية التحرك فى أوقات الأزمات وعرض الدروس المستفادة فى كيفية ملاحقة الآثار السلبية للأزمات الطارئة وتجنب وقوعها مرة أخرى، حيث سيتم تقييم التجربة من خلال متخصصين من ذوى الخبرة والباع الطويل فى حسن إدارة الأزمات والتدخل الفورى.

 

 


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