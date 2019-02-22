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اعترافات عصابة كرداسة: سرقنا 17 سيارة وسقطنا لبيعها بأوراق مضروبة

الجمعة، 22 فبراير 2019 03:30 ص
اعترافات عصابة كرداسة: سرقنا 17 سيارة وسقطنا لبيعها بأوراق مضروبة سرقه سياره - ارشيفيه
كتب بهجت أبو ضيف - سليم على
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يواصل رجال مباحث مركز كرداسة جمع التحريات التكميلية بنشاط وسوابق 3 متهمين بسرقة السيارات ومحتوياتها.

يأتى ذلك تنفيذا لقرارات نيابة مركز امبابة وكرداسة، والذى تضمن حبس اللصوص الثلاثة عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت لهم تهما منها تكوين  تشكيل عصابى لسرقة السيارات.

واعترف 3 عاطلين يكونون تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات، عقب القبض عليهم وبحوزتهم 12 مفتاح سيارة مختلفة الأشكال والأحجام، و4 أجهزة كاسيت سيارة، انهم يستخدمون مهارتهم فى استخدام المفاتيح المصنعة لسرقة السيارات، حيث يستهدفون السيارات المركونة بالشوراع، خاصة المناطق التى لا تحتوى على كاميرات مراقبة حتى لا يتم التوصل لهويتهم وضبطهم.

وأضاف المتهمون بأنهم تمكنوا من سرقة 17 سيارة بمدينة كرداسة والمناطق المحيطة بها، حيث أكدوا أنهم يزيفون أوراق ومستندات السيارات لبيعها مرة أخرى بالأسواق المخصصة لبيع السيارات.

واستنادا لأقوال المتهمين، وتحريات رجال المباحث، أمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتم ضبط المتهمين بعد أن كشفت تحريات المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، تفيد بتكوين  كلا من"ياسر.م" و"شبل.ع" و"محمد.ع" عاطلين، تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات.

وبإعداد كمين لهم تمكن رجال المباحث بإشراف العقيد محمد عبد الشكور مفتش المباحث الجنائية، والمقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا أمام العميد عصام ابو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر بسرقة 17 سيارة، وحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيق.


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