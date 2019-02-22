"آثار أسوان": 64 كاميرا مراقبة لرصد الحالة الأمنية بمعبد أبو سمبل

أسوان ندى سليم – عبد الله صلاح

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، أن معبد أبو سمبل جاهز للاحتفال بظاهرة التعامد التى تحدث صباح اليوم الجمعة، حيث تم تجهيز 32 دورة مياه للزائرين تعمل بكفاءة عالية، فضلاً عن تزويد المعبد بـ64 كاميرا مراقبة لرصد الحالة الأمنية للمعبد من كل اتجاهات المعبد، كما تم تجهيز سيارات الجولف بعدد 4 سيارات لنقل الزوار إلى ساحة المعبد.

وأشار مدير عام أثار أسوان والنوبة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أنه سيتم فتح باب الدخول للزائرين من الساعة الثالثة فجرًا، بعد أن تم تزويد البوابات الرئيسية بأجهزة الأكس راى للكشف عن المعادن وتفتيش الحقائب، فضلاً عن تقليم الأشجار وإزالة المخلفات من على ضفاف البحيرة لتكون المنطقة مستعدة لاستقبال السائحين فى صورة لائقة.

ومن المقرر أن تتعامد أشعة الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى فى تمام الساعة السادسة والثلث من صباح يوم الجمعة .