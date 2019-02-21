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12 مارس.. غلق باب التقدم للحج السياحى بنقابة الأطباء

الخميس، 21 فبراير 2019 08:52 ص
12 مارس.. غلق باب التقدم للحج السياحى بنقابة الأطباء الحج - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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تنتهى اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء، من تلقى طلبات التقديم لرحلات الحج السياحى للأطباء وأسرهم، 12 مارس المقبل، على أن تستمر فترة الرحلة لمدة 14 يوما، و13 ليلة، ومن المقرر أن يكون السفر للمملكة السعودية فى الأول من ذى الحجة 1440، الموافق 2 أغسطس المقبل.
 
 
وتتلقى النقابة طلبات الأطباء ومرافقيهم من الدرجة الأولى بمقر النقابة العامة للأطباء حتى 12 مارس، وبمقر النقابات الفرعية حتى 10 مارس المقبل، على أن يتم سداد مبلغ 20 ألف جنيه مع جواز السفر وصورة البطاقة، وذلك لحين ظهور نتيجة قرعة وزارة السياحة.
 
 
كما سيتم إجراء قرعة للأطباء فقط، الذين لم يحصلوا على فرصة السفر فى قرعة وزارة السياحة من خلال التأشيرات الخاصة بالنقابة، حال ورودها، وأكدت النقابة أنه لا يجوز التقدم لكل من سبق له الحج خلال الخمس سنوات السابقة، ولا يجوز التقدم لكل من سبق له التقدم عن طريق القرعة أو الحج السياحى بأى جهة أخرى، مع ضرورة وجود محرم للسيدات أقل من 45 سنة.  
 
 

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