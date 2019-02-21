وقال ساليفيني -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "آكي" الإيطالية اليوم الخميس- "توجهوا بهذا السؤال إلى وزارة الخارجية، إنها مسألة بين السفارات، لم أعرف عنها شيئاً ولا علاقة لي بها".

وأضاف "إذا كانت هناك فتاة تريد العودة إلى أجدادها في بلادها، استقلت طائرة بأمان من المطار بعد اجتيازها كل إجراءات المراقبة والفحص الأمنية دون أن تتفوه بأي شيء، ما علاقة ذلك بعمل وزير الداخلية؟".

ووفق أنباء وردت من سول، عاصمة كوريا الجنوبية، فإن ابنة السفير الكوري الشمالي السابق بالإنابة لدى إيطاليا، جو سونغ جيل، التي تبلغ من العمر 17 عاماً وتعيش مع والديها في روما، قد تعرضت للاختطاف وأعيدت بالقوة إلى بلادها.

يذكر أنه في وقت سابق طالب نواب في حركة "خمسة نجوم" الإيطالية الوزير سالفيني "بتوضيح ملابسات الحادث بأسرع ما يمكن لأنه، إذا تم تأكيده، سيكون مسالة خطيرة للغاية". مشددين أنه "ينبغي علينا حماية جميع المواطنين الموجودين على أراضينا، ولا سيما القاصرين".