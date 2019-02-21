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وزراء يطالبون ماى بتأجيل الانفصال دون اتفاق أو مواجهة تمرد

الخميس، 21 فبراير 2019 09:21 ص
وزراء يطالبون ماى بتأجيل الانفصال دون اتفاق أو مواجهة تمرد تريزا ماى
رويترز
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 ذكرت صحيفة (صن) البريطانية أن بعض الوزراء في الحكومة حذروا رئيسة الوزراء تيريزا ماي من أنه يتعين عليها الموافقة على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق أو مواجهة تمرد في البرلمان الأسبوع المقبل.

وقالت الصحيفة إن وزيرة العمل والمعاشات آمبر راد ووزير العدل ديفيد جوك ووزير العمل جريج كلارك ووزير شؤون اسكتلندا ديفيد مانديل قالوا إنها يتعين أن تستبعد ماي الخروج بدون اتفاق عن طريق تمديد المادة 50.

وقال الوزراء إنه إذا رفضت ماي ذلك فسوف يدعمون ومعهم 20 من أعضاء الحكومة خطة إيفيت كوبر عضو مجلس النواب من حزب العمال كي يتولى البرلمان مسؤولية عملية الخروج.

 


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تيريزا ماي

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الاتحاد الأوروبي




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