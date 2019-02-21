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وزارة التضامن تتعامل مع 5283 مشرداً وطفل بلا مأوى

الخميس، 21 فبراير 2019 03:39 م
وزارة التضامن تتعامل مع 5283 مشرداً وطفل بلا مأوى غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة
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تتابع غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، فرق العمل المشتركة والتى تم تشكيلها من برنامج أطفال بلا مأوى وفريق التدخل السريع لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين، الذين فقدوا المأوى حيث تجوب فرق التدخل السريع محافظات الجمهورية المختلفة بحثاً عن هؤلاء المواطنين وقد بلغ إجمالى الحالات التى تم التعامل معها منذ  بدء العمل  وحتى مساء أمس 5283 حالة مشرد وطفل بلا مأوى.
 
وأشار التقرير الصادر عن فرق التدخل السريع أنه تم التعامل أمس الأربعاء مع 81 حالة مشرد و 78  طفل بلا مأوى بإجمالى 159 حالة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تصدرت محافظة القاهرة أمس عدد الحالات التي تم التعامل معها حيث تم التعامل مع 75  حالة منها 48 حالة مشرد و 27 طفل بلا مأوى يليها محافظة الجيزة فى عدد الحالات التى تم التعامل معها بإجمالى 28 حالة منهم 11 مشرد و 17 طفل  بلا مأوى.
 
وتتنوع أنواع التدخلات التى تقدم من الفريق إلى المواطنين ما بين الإيداع بأحد دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة بالإضافة الى توزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التى ترفض الاستجابة حيث تم أمس توزيع 9 بطانية و 96 وجبة ساخنة عليهم.
 
ويتلقى الفريق البلاغات عن حالات المواطنين والأطفال بلا مأوى على رقم الخط الساخن ١٦٤٣٩ و ١٦٥٢٨ كذلك على رقم ٠١٠٩٥٣٦٨١١١ أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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أطفال بلا مأوى




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